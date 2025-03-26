Хуситы объявили об атаке на американский авианосец в Красном море
Йеменские хуситы атаковали американскую авианосную группу USS Harry Truman в Красном море. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.
«За последние несколько часов ракетные, беспилотные и военно-морские силы провели совместную военную операцию, направленную против вражеских военных кораблей в Красном море во главе с американским авианосцем Truman, с которого началась агрессия против нашей страны», — написал он в своем телеграм-канале.
Движение хуситов также заявило о нанесении ударов беспилотниками по военным объектам в Израиле близ портового города Яффо.
Хуситы в войне с Израилем поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС. Они атаковали суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие суда третьих стран. В связи с этим коалиция во главе с США начала операцию против хуситов. В середине марта Вашингтон объявил о новой миссии и нанес множество ударов по целям в Йемене.
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