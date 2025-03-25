Хуситы заявили об атаке на авианосец США и аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и атаковали американский авианосец USS Harry Truman. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в телеграм-канале.

По его словам, Бен-Гурион атаковали двумя баллистическими ракетами, одна из которых была «Зульфикар», а другая — гиперзвуковая «Палестина 2». Операция достигла своей цели, заявил Сариа.

Кроме того, по «Трумэну» и еще нескольким эсминцам в Красном море хуситы нанесли удары с помощью беспилотников и ракет. Столкновение, по словам представителя движения, длилось «несколько часов».

До этого 23 марта хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по Бен-Гуриону и об атаке на авианосец США. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватила снаряд, нацеленный на аэропорт. Ранее хуситы сообщали об ударе ракетой по Бен-Гуриону также 20 марта.

Хуситы поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС в его войне с Израилем. Они атаковали суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие корабли третьих стран. В связи с этим коалиция во главе с США начала операцию против хуситов. В середине марта Вашингтон объявил о новой миссии и нанес множество ударов по целям в Йемене.