Появились кадры ударов по квадроциклам ВСУ у границы Белгородской области
Российские военные нанесли удары FPV-дронами по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с границей Белгородской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«Расчеты FPV-дронов 155-й... группировки войск «Север» уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, ВСУ пытались прорваться на территорию российского региона.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении украинской инженерной машины разграждения, боевой бронемашины, квадроциклов и багги при попытке прорыва в Белгородской области.
Это не первый случай, когда ВСУ предпринимают усилия для того, чтобы попасть на территорию региона. Так, 18 марта в течение суток украинские военные предприняли пять атак в Белгородской области и попытались вклиниться вглубь российской территории. Все атаки удалось отразить.
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