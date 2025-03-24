Появились кадры ударов по квадроциклам ВСУ у границы Белгородской области

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Российские военные нанесли удары FPV-дронами по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с границей Белгородской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Расчеты FPV-дронов 155-й... группировки войск «Север» уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, ВСУ пытались прорваться на территорию российского региона.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении украинской инженерной машины разграждения, боевой бронемашины, квадроциклов и багги при попытке прорыва в Белгородской области.

Это не первый случай, когда ВСУ предпринимают усилия для того, чтобы попасть на территорию региона. Так, 18 марта в течение суток украинские военные предприняли пять атак в Белгородской области и попытались вклиниться вглубь российской территории. Все атаки удалось отразить.