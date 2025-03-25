 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Умеров подтвердил договоренности о безопасности судоходства в Черном море

Сюжет
Военная операция на Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Christian Spicker / imago-images.de / Global Look Press)

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подтвердил договоренности об обеспечении безопасности судоходства в Черном море после переговоров с США в Эр-Рияде. Об этом он написал на своей странице в X.

«Все стороны согласились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море», — говорится в посте.

Министр подчеркнул, что Украина посчитает нарушением соглашения любое передвижение российских военных судов за пределы восточной части акватории. В таком случае Киев «будет иметь полное право реализовать право на самооборону».

Кроме этого, Умеров упомянул оговоренные дальнейшие действия в рамках запрета ударов по энергообъектам.

Fox узнал о планах Уолтца обсудить с Москвой соглашение по Черному морю
Политика
Майкл Уолтц

Соответствующие итоги стороны подвели после второго этапа американо-украинских переговоров, которые прошли во вторник, 25 марта, в Эр-Рияде. Первый этап состоялся 23 марта.

Представители России и США провели переговоры 24 марта также в Эр-Рияде, они длились 12 часов. О намерении провести дополнительные консультации с США после американо-российских переговоров заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, для этого украинская делегация осталась в Саудовской Аравии еще на один день.

Белый дом опубликовал отчет по итогам переговоров 23–25 марта. Так, стороны договорились, в частности, обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать меры в рамках запрета ударов по энергетическим объектам. О соответствующих договоренностях также сообщила и Москва.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

Екатерина Шульман объявлена в розыск

Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Рустем Умеров Черное море судоходство Эр-Рияд договоренности
Материалы по теме
Fox узнал о планах Уолтца обсудить с Москвой соглашение по Черному морю
Политика
Лавров сообщил о докладе Путину участников переговоров с США
Политика
Завершился второй раунд переговоров Украины и США в Эр-Рияде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
Бывший омбудсмен выступил в Басманном суде в защиту МельконьянцаПолитика, 19:32
Краудлендинг-платформа JetLend назвала цену размещения акций на СПБ БиржеИнвестиции, 19:31
Гонщик Никита Мазепин оценил в миллионы долларов свои потери от санкцийСпорт, 19:25
Кремль опубликовал договоренности с США и условия их вступления в силуПолитика, 19:12
Умеров подтвердил договоренности о безопасности судоходства в Черном мореПолитика, 19:08
Лавров рассказал о планах США устроить челночную дипломатию в Эр-РиядеПолитика, 19:05
Глава «Зенита» раскритиковал решение ЭСК РФС по голу «Спартака»Спорт, 19:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бывшего главу Серпухова задержали за взяткиПолитика, 18:58
В Нацбанке Казахстана объяснили требование отказа от экспорта в РоссиюЭкономика, 18:55
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:54
В НЦ «Россия» начался отбор эссе для открытого диалога «Будущее мира»Отрасли, 18:53
Приведет ли скандал вокруг секретного чата к отставкам в команде ТрампаПолитика, 18:52
Единороссы раскрыли, кто напишет «образ будущего»Политика, 18:48
Что нужно знать о правовой системе Индии, чтобы вести бизнесОтрасли, 18:44