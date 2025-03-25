Умеров подтвердил договоренности о безопасности судоходства в Черном море

Рустем Умеров (Фото: Christian Spicker / imago-images.de / Global Look Press)

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подтвердил договоренности об обеспечении безопасности судоходства в Черном море после переговоров с США в Эр-Рияде. Об этом он написал на своей странице в X.

«Все стороны согласились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море», — говорится в посте.

Министр подчеркнул, что Украина посчитает нарушением соглашения любое передвижение российских военных судов за пределы восточной части акватории. В таком случае Киев «будет иметь полное право реализовать право на самооборону».

Кроме этого, Умеров упомянул оговоренные дальнейшие действия в рамках запрета ударов по энергообъектам.

Соответствующие итоги стороны подвели после второго этапа американо-украинских переговоров, которые прошли во вторник, 25 марта, в Эр-Рияде. Первый этап состоялся 23 марта.

Представители России и США провели переговоры 24 марта также в Эр-Рияде, они длились 12 часов. О намерении провести дополнительные консультации с США после американо-российских переговоров заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, для этого украинская делегация осталась в Саудовской Аравии еще на один день.

Белый дом опубликовал отчет по итогам переговоров 23–25 марта. Так, стороны договорились, в частности, обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать меры в рамках запрета ударов по энергетическим объектам. О соответствующих договоренностях также сообщила и Москва.