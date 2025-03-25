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Авария с участием Ефремова ,  
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В СПЧ назвали зарплату Ефремова в швейном цехе колонии

Член СПЧ сообщила, что Ефремов в колонии получал зарплату около ₽10 тысяч
Сюжет
Авария с участием Ефремова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Осужденный за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов за работу в швейном цехе в колонии получал около 10 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, передает ТАСС.

«По моим данным, он трудился на швейном предприятии. Получал тысяч 10, из них минус «коммуналка» 3,5-4 тыс. и налоги», — рассказала она.

По ее словам, после вычетов у осужденного оставалось около пяти тыс. руб.

В разговоре с газетой «Аргументы и факты» Меркачева предположила, что всего за пять лет актер мог накопить 10-15 тыс. руб. «Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось», — сказала она.

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Многие заключенные сразу тратят то, что зарабатывают, пояснила член СПЧ. Они покупают карту для звонков по телефону, приобретают продукцию в тюремном ларьке, погашают иски от потерпевших и т. д.

РБК обратился за комментарием к Меркачевой и адвокату Ефремова.

24 марта суд одобрил Ефремову условно-досрочное освобождение, соответствующее прошение осужденный подал в феврале 2025 года. Актер должен выйти из колонии 9 апреля.

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Михаил Ефремов зарплата колония актер Ева Меркачева СПЧ
Михаил Ефремов фото

Михаил Ефремов

актер
10 ноября 1963 года
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