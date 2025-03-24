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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов выйдет из колонии 9 апреля

Адвокат Падалко: Ефремов выйдет из колонии 9 апреля
Сюжет
Авария с участием Ефремова
Михаил Ефремов, Алексеевский районный суд Белгородской области, 24 марта 2025 года
Михаил Ефремов, Алексеевский районный суд Белгородской области, 24 марта 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Актер Михаил Ефремов, который отбывает срок за гибель человека в аварии, выйдет из колонии 9 апреля, подтвердил РБК адвокат актера Юрий Падалко.

Суд одобрил условно-досрочное освобождение 24 марта; соответствующее прошение Ефремов подал в феврале 2025 года.

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Михаил Ефремов на экране

В сентябре 2020 года актер получил восемь лет колонии общего режима в связи со смертельным ДТП в центре Москвы летом того же года. Тогда он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице.

После сообщений об освобождении адвокат Ефремова заявил, что после выхода из колонии тот займется своим здоровьем из-за серьезной болезни легких. В феврале Падалко также рассказал, что у актера хроническая обструктивная болезнь легких и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Во ФСИН в ответ заявили, что состояние здоровья Ефремова удовлетворительное, «без отрицательной динамики».

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Михаил Ефремов фото

Михаил Ефремов

актер
10 ноября 1963 года
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