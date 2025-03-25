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Военная операция на Украине ,  
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В ООН поприветствовали договоренности о безопасности в Черном море

Сюжет
Военная операция на Украине
Стефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

ООН одобряет договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, которых достигли Россия, США и Украина по итогам переговоров в Эр-Рияде, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы видели заявления, очевидно, что мы их приветствуем», — сказал он во время брифинга (цитата по ТАСС).

В настоящее время, по словам Дюжаррика, преждевременно делиться информацией об участии ООН в обеспечении безопасности.

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Переговоры в Эр-Рияде длились три дня, с 23 по 25 марта. США поочередно провели встречи сначала с украинской делегацией, затем с российской, и закончили переговорами с Украиной 25 марта.

Так, стороны договорились, в частности, обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать меры в рамках запрета ударов по энергетическим объектам. О соответствующих договоренностях также сообщила и Москва, которая уточнила, что для реализации Черноморской инициативы должны быть сняты ограничения с Россельхозбанка и ряд других.

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Украина ООН Черное море договоренности
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