В ООН поприветствовали договоренности о безопасности в Черном море
ООН одобряет договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, которых достигли Россия, США и Украина по итогам переговоров в Эр-Рияде, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Мы видели заявления, очевидно, что мы их приветствуем», — сказал он во время брифинга (цитата по ТАСС).
В настоящее время, по словам Дюжаррика, преждевременно делиться информацией об участии ООН в обеспечении безопасности.
Переговоры в Эр-Рияде длились три дня, с 23 по 25 марта. США поочередно провели встречи сначала с украинской делегацией, затем с российской, и закончили переговорами с Украиной 25 марта.
Так, стороны договорились, в частности, обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать меры в рамках запрета ударов по энергетическим объектам. О соответствующих договоренностях также сообщила и Москва, которая уточнила, что для реализации Черноморской инициативы должны быть сняты ограничения с Россельхозбанка и ряд других.
Читайте РБК в Telegram.
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров
Екатерина Шульман объявлена в розыск
Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма
Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю
Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов