Кремль сообщил о планах России и США продолжить работу по достижению мира
Россия и Соединенные Штаты намерены продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
«Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира», — говорится в итогах встречи экспертных групп России и США.
Кроме того, дипломаты в ходе переговоров договорились о ряде других инициатив. В их числе — реализация «черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства в Черном море, восстановление доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок после снятия ряда санкций.
Также стороны условились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон, добавили в Кремле.
Переговоры России и США прошли 24 марта 2025 года. Они продлились в общей сложности 12 часов. На следующий день американская сторона приняла украинскую делегацию. По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны договорились об обеспечении «тишины на море» и свободного судоходства.
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Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
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