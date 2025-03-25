 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США ,  
0 

Лавров рассказал о планах США устроить челночную дипломатию в Эр-Рияде

Лавров: США в Эр-Рияде хотели посадить россиян и украинцев в соседние комнаты
Сюжет
Переговоры России и США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Представители США во время проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде планировали посадить российскую и украинскую делегации в соседние комнаты, чтобы составить единый текст соглашения, реализовав таким образом челночную дипломатию. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в интервью «Первому каналу».

«В контактах накануне вот этой встречи эр-риядской с Вашингтоном ощущалось, что американцы хотят как бы там посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними вот такую челночную дипломатию осуществлять и какой-то выдать там единый текст», — сказал министр.

Лавров заявил, что США предостерегли от голословных документов по Украине
Политика
Сергей Лавров

Понятие «челночная дипломатия» тесно связано с именем бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Хотя он не придумал само понятие, Киссинджер стал ключевой фигурой в популяризации и успешном применении этого метода в международных отношениях, особенно в 1970-х годах. Термин «челночная дипломатия» (или «шаттл-дипломатия») возник как описание его усилий по урегулированию конфликтов, таких как арабо-израильский конфликт после Войны Судного дня в 1973 году и нормализация отношений между США и Китаем.

Переговоры России и США прошли 24 марта 2025 года в Эр-Рияде. Беседа продлилась 12 часов с тремя перерывами. На следующий день американская делегация встретилась с представителями украинской делегации.

По итогам переговоров США пообещали помочь России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, сообщили в Белом доме.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

Екатерина Шульман объявлена в розыск

Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Сергей Лавров МИД Украина США Эр-Рияд переговоры
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров назвал гарантиями безопасности на море приказ из Вашингтона Киеву
Политика
Лавров рассказал о «колоссальной ошибке» Байдена
Политика
Лавров сообщил о докладе Путину участников переговоров с США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
Бывший омбудсмен выступил в Басманном суде в защиту МельконьянцаПолитика, 19:32
Краудлендинг-платформа JetLend назвала цену размещения акций на СПБ БиржеИнвестиции, 19:31
Гонщик Никита Мазепин оценил в миллионы долларов свои потери от санкцийСпорт, 19:25
Кремль опубликовал договоренности с США и условия их вступления в силуПолитика, 19:12
Умеров подтвердил договоренности о безопасности судоходства в Черном мореПолитика, 19:08
Лавров рассказал о планах США устроить челночную дипломатию в Эр-РиядеПолитика, 19:05
Глава «Зенита» раскритиковал решение ЭСК РФС по голу «Спартака»Спорт, 19:00
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Бывшего главу Серпухова задержали за взяткиПолитика, 18:58
В Нацбанке Казахстана объяснили требование отказа от экспорта в РоссиюЭкономика, 18:55
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:54
В НЦ «Россия» начался отбор эссе для открытого диалога «Будущее мира»Отрасли, 18:53
Приведет ли скандал вокруг секретного чата к отставкам в команде ТрампаПолитика, 18:52
Единороссы раскрыли, кто напишет «образ будущего»Политика, 18:48
Что нужно знать о правовой системе Индии, чтобы вести бизнесОтрасли, 18:44