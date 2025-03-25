Лавров рассказал о планах США устроить челночную дипломатию в Эр-Рияде
Представители США во время проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде планировали посадить российскую и украинскую делегации в соседние комнаты, чтобы составить единый текст соглашения, реализовав таким образом челночную дипломатию. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в интервью «Первому каналу».
«В контактах накануне вот этой встречи эр-риядской с Вашингтоном ощущалось, что американцы хотят как бы там посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними вот такую челночную дипломатию осуществлять и какой-то выдать там единый текст», — сказал министр.
Понятие «челночная дипломатия» тесно связано с именем бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Хотя он не придумал само понятие, Киссинджер стал ключевой фигурой в популяризации и успешном применении этого метода в международных отношениях, особенно в 1970-х годах. Термин «челночная дипломатия» (или «шаттл-дипломатия») возник как описание его усилий по урегулированию конфликтов, таких как арабо-израильский конфликт после Войны Судного дня в 1973 году и нормализация отношений между США и Китаем.
Переговоры России и США прошли 24 марта 2025 года в Эр-Рияде. Беседа продлилась 12 часов с тремя перерывами. На следующий день американская делегация встретилась с представителями украинской делегации.
По итогам переговоров США пообещали помочь России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, сообщили в Белом доме.
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