США пообещали помочь России вернуться на мировой рынок удобрений

Прозводство калийных удобрений на заводе «Уралкалий», Березники, Пермский край (Фото: Георгий Розов / Global Look Press)

США помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

«Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций» — говорится в сообщении.

Кроме того, США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море.

В рамках встречи стороны также договорились разработать меры по реализации соглашения президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. Соединенные Штаты и Россия намерены продолжить работу над достижением прочного мира, добавили в Белом доме.

Американская сторона поблагодарила наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда и его коллег «за оказанное гостеприимство, которое способствовало проведению переговоров на территории королевства».

Второй раунд переговоров российской и американской делегаций прошел накануне, 24 марта 2025 года, в Эр-Рияде. Они продлились в общей сложности 12 часов с тремя перерывами.



В состав российской делегации вошли председатель комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД России Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американскую делегацию представляли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники специального посланника президента по Украине Кита Келлога, а также представители советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца.