Лавров заявил, что США предостерегли от голословных документов по Украине
Российская сторона перед встречей в Эр-Рияде объяснила американцам, что не хочет принятия голословных документов по конфликту на Украине, они должны быть надежными, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
«Мы объяснили еще раз то, что президенты наши обсуждали, у нас абсолютно однозначное понимание, что они согласились двигаться так, чтобы это все было надежно и чтобы голословных документов никто больше не принимал», — сказал российский министр.
Он добавил, что американская сторона должна взять под контроль выполнение гарантий, с которыми принимаются некоторые документы.
Лавров также выступил за восстановление диалога с США по стратегической стабильности. «Сделать это можно исключительно на основе возвращения к тем принципам, которые лежали в основе Договора о стратегических наступательных вооружениях», — указал министр. При этом он подчеркнул, что пока Россия «доктринально является врагом» для США, поэтому о стабильности говорить не приходится.
уточнили в Белом доме, стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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