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Переговоры России и США ,  
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Лавров заявил, что США предостерегли от голословных документов по Украине

Лавров: Россия предостерегла США от голословных документов по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Документы по конфликту на Украине «должны быть надежными», а США будут контролировать выполнение гарантий, с которыми ряд из них принимаются, заявил глава МИД России. Очередные переговоры прошли 24 марта в Эр-Рияде
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Российская сторона перед встречей в Эр-Рияде объяснила американцам, что не хочет принятия голословных документов по конфликту на Украине, они должны быть надежными, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«Мы объяснили еще раз то, что президенты наши обсуждали, у нас абсолютно однозначное понимание, что они согласились двигаться так, чтобы это все было надежно и чтобы голословных документов никто больше не принимал», — сказал российский министр.

Он добавил, что американская сторона должна взять под контроль выполнение гарантий, с которыми принимаются некоторые документы.

Лавров также выступил за восстановление диалога с США по стратегической стабильности. «Сделать это можно исключительно на основе возвращения к тем принципам, которые лежали в основе Договора о стратегических наступательных вооружениях», — указал министр. При этом он подчеркнул, что пока Россия «доктринально является врагом» для США, поэтому о стабильности говорить не приходится.

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Урегулирование конфликта на Украине стало одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. После его возвращения в Белый дом Вашингтон осуществил ряд встреч с представителями России, последняя из них состоялась 24 марта в Эр-Рияде на уровне экспертных групп. Этому предшествовали переговоры США и Украины. Как уточнили в Белом доме, стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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Сергей Лавров США Россия Украина переговоры Эр-Рияд мирное урегулирование Военная операция на Украине
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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