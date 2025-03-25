Лавров заявил, что США предостерегли от голословных документов по Украине

Документы по конфликту на Украине «должны быть надежными», а США будут контролировать выполнение гарантий, с которыми ряд из них принимаются, заявил глава МИД России. Очередные переговоры прошли 24 марта в Эр-Рияде

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Российская сторона перед встречей в Эр-Рияде объяснила американцам, что не хочет принятия голословных документов по конфликту на Украине, они должны быть надежными, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«Мы объяснили еще раз то, что президенты наши обсуждали, у нас абсолютно однозначное понимание, что они согласились двигаться так, чтобы это все было надежно и чтобы голословных документов никто больше не принимал», — сказал российский министр.

Он добавил, что американская сторона должна взять под контроль выполнение гарантий, с которыми принимаются некоторые документы.

Лавров также выступил за восстановление диалога с США по стратегической стабильности. «Сделать это можно исключительно на основе возвращения к тем принципам, которые лежали в основе Договора о стратегических наступательных вооружениях», — указал министр. При этом он подчеркнул, что пока Россия «доктринально является врагом» для США, поэтому о стабильности говорить не приходится.

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