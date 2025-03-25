Fox узнал о планах Уолтца обсудить с Москвой соглашение по Черному морю
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц обсудит с российской стороной соглашение о прекращении огня в Черном море. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Он [Уолтц] обсудит со своим российским коллегой соглашение о прекращении огня в Черном море и планирует поговорить с [президентом США Дональдом] Трампом, как обычно, во вторник», — привел Fox News слова своего источника, близкого к американскому президенту.
Также Дональд Трамп не планирует увольнять своего советника после заявления The Atlantic о нарушении национальной безопасности, сообщил Fox News. «Уолтц не планирует уходить в отставку и придерживается своего графика во вторник», — ссылается телеканал на слова своего собеседника.
США и Россия в Эр-Рияде в понедельник, 24 марта, обсудили вопросы безопасного судоходства в Черном море. Россия выступила за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме», сообщил глава МИДа Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что Москве нужны четкие гарантии безопасности.
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