 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Fox узнал о планах Уолтца обсудить с Москвой соглашение по Черному морю

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Майкл Уолтц
Майкл Уолтц (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц обсудит с российской стороной соглашение о прекращении огня в Черном море. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Он [Уолтц] обсудит со своим российским коллегой соглашение о прекращении огня в Черном море и планирует поговорить с [президентом США Дональдом] Трампом, как обычно, во вторник», — привел Fox News слова своего источника, близкого к американскому президенту.

Также Дональд Трамп не планирует увольнять своего советника после заявления The Atlantic о нарушении национальной безопасности, сообщил Fox News. «Уолтц не планирует уходить в отставку и придерживается своего графика во вторник», — ссылается телеканал на слова своего собеседника.

Уолтц раскрыл темы для обсуждения с Россией в будущем
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

США и Россия в Эр-Рияде в понедельник, 24 марта, обсудили вопросы безопасного судоходства в Черном море. Россия выступила за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме», сообщил глава МИДа Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что Москве нужны четкие гарантии безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

К переговорам России и США привлекут новых участников

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение

Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн

Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео

Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
переговоры Черное море конфликт на Украине США Россия Майк Уолтц
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Лавров назвал гарантиями безопасности на море приказ из Вашингтона Киеву
Политика
Кремль рассказал о будущем переговоров с США
Политика
Главред The Atlantic обвинил Хегсета во лжи о военном планировании в чате
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
Ученица Плющенко решила сменить спортивное гражданство на азербайджанскоеСпорт, 18:04
США выдвинули Сирии условия для ослабления санкцийПолитика, 18:02
Интернет в Сирии пропал из-за диверсий на оптоволоконных линияхПолитика, 17:54
SCMP назвала цели «потока» европейских чиновников в ПекинПолитика, 17:51
Американская разведка назвала Россию угрозой глобальным интересам СШАПолитика, 17:51
Дума одобрила повышение штрафа за несообщение военкомату о переездеОбщество, 17:47
Где еще применяется Solana. Как расширилось внедрение блокчейнаКрипто, 17:45
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
ЦБ поднял официальный курс доллара выше ₽84, евро — выше ₽92Инвестиции, 17:44
Семак назвал «полнейшей чушью» информацию о конфликте с ГлушенковымСпорт, 17:42
Власти Москвы разработали услугу 3D-моделирования для застройщиковГород, 17:41
Пожар на нефтебазе на Кубани ликвидировали через шесть суток после атакиПолитика, 17:34
Врачи КНДР поделятся секретами народной медицины с коллегами из МосквыПолитика, 17:32
Близ Битцевского леса произошел пожар. ВидеоОбщество, 17:32
МВД объявило в розыск политолога Екатерину ШульманПолитика, 17:29