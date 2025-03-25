SCMP назвала цели «потока» европейских чиновников в Пекин

Пекин, Китай (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

В ближайшее время ряд европейских политиков намерены посетить Пекин, чтобы наладить отношения с Китаем. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявления ряда дипломатов.

По данным издания, «вместе с высокопоставленными фигурами из Брюсселя, который придерживается жесткой линии по отношению к Пекину», в Китай отправляются представители столиц Западной и Южной Европы, выступающие за более мягкий подход и дистанцирование от Вашингтона. Их требования продемонстрируют конкурирующие интересы между странами и институтами Европейского союза в момент геополитического хаоса, который, как ожидается, создаст новые разногласия в подходе к китайской стороне, пишет SCMP.

В свою очередь ответ Китая продемонстрирует возможность Пекина настроиться на возможные уступки Европе, что могло бы укрепить отношения, которые в последние годы достигли новых низов, добавляет издание.

«Это, безусловно, большая возможность для Китая. Они не глупые: если они не видели возможности построить отношения с ЕС раньше, то должны осознать это сейчас — но им нужно предложить что-то конкретное», — рассказал газете один из высокопоставленных чиновников, участвующих в координации поездок.

По данным SCMP, в четверг, 27 марта 2025 года, в Пекин приедет главный торговый представитель ЕС Марош Шефчович. Это будет его первый визит в страну с момента вступления в должность в конце 2024 года. Словацкий комиссар намерен добиться того, чего не смогли его предшественники — открыть гигантский китайский рынок для европейских компаний и заставить Пекин сократить свою «избыточную промышленную мощность». Он также хочет согласовать условия для китайских инвестиций в экономику ЕС.

Ранее SCMP сообщила о планах президента США Дональда Трампа отправиться в Пекин в апреле этого года для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Собеседники SCMP заявили, что оба лидера рассчитывают на визит другой стороны, «чтобы представить это как дипломатический триумф», но пока обсуждается визит Трампа в Китай. Издание отмечает, что до этого были сообщения о планах республиканца посетить Китай в первые 100 дней президентства.