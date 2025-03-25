Дума одобрила повышение штрафа за несообщение военкомату о переезде

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Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) за несообщение в военный комиссариат сведений о переезде. Об этом сообщает официальный сайт Думы.

Поправки предлагается внести в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Штраф за несообщение в установленном порядке в военкомат сведений о переезде на срок более трех месяцев предлагается установить в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Сейчас за такое нарушение назначается штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб.



По данным Министерства обороны, приведенным в пояснительной записке, в 2023 году за административные правонарушения в области воинского учета к ответственности были привлечены более 47 тыс. человек, из них 28,7 тыс. были оштрафованы.

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде 17 марта. В нижнюю палату парламента поправки внесли в феврале 2025 года.