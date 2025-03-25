Пожар на нефтебазе на Кубани ликвидировали через шесть суток после атаки
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что пожарные тушили два резервуара, которые выгорели полностью, и вылившиеся из них нефтепродукты на максимальной площади до 10 тыс. кв. м.
«В ликвидации участвовали более 470 человек, в том числе специалисты из 16 муниципалитетов края и соседних регионов России», — говорится в сообщении.
Кондратьев добавил, что в ходе тушения пожара пострадали два специалиста, их уже выписали из больницы.
Пожар на нефтебазе близ станицы Кавказской возник в ночь на 19 марта из-за падения обломков украинских дронов. Атака произошла на фоне прошедших накануне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На них российский президент согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным.
В результате атаки дронов была приостановлена работа предприятия. Спасатели эвакуировали с территории нефтебазы 30 работников дежурной смены.
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