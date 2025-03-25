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Жапаров подписал закон, открывающий путь к «шенгену» в Центральной Азии

Церемония открытия границы между Таджикистаном и Киргизией в международном аэропорту Худжанд,&nbsp;16 марта 2025 г.
Церемония открытия границы между Таджикистаном и Киргизией в международном аэропорту Худжанд, 16 марта 2025 г. (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора с Таджикистаном о государственной границе, сообщает пресс-служба главы республики.

Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали соглашение 13 марта, переговоры о делимитации и демаркации границы протяженностью 984 км продолжались с декабря 2002 года.

«С этого момента в Центральной Азии установился вечный мир. Теперь страны Центральной Азии должны начать процесс введения безвизового режима между собой, а для гостей из других государств — единой визы, позволяющей свободно передвигаться по всем странам региона, аналогично шенгенской визе», — написал Жапаров в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) после подписания договора.

Киргизия и Таджикистан подписали договор об общей границе
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Эмомали Рахмон (слева) и&nbsp;Садыр Жапаров

После распада СССР на границе Киргизии и Таджикистана образовались десятки спорных участков, где периодически происходили вооруженные столкновения. Одно из крупнейших обострений между Бишкеком и Душанбе произошло осенью 2022 года. Однако стороны возобновили переговоры о границе.

Всего по итогам переговоров Жапаров и Рахмон подписали 16 документов о сотрудничестве, включая соглашение о строительстве и использовании автомобильных дорог и возобновлении авиасообщения, прерванного в 2021 году.

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Садыр Жапаров Киргизия Таджикистан
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