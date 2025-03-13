Киргизия и Таджикистан подписали договор об общей границе
Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе протяженностью 984 км. Пресс-релизы по итогам переговоров в Бишкеке опубликованы на сайтах глав государств.
Переговоры о делимитации и демаркации границы между Бишкеком и Душанбе продолжались с декабря 2002 года.
После распада СССР на границе Киргизии и Таджикистана образовались десятки спорных участков, где периодически происходили вооруженные столкновения. Одно из крупнейших обострений между Бишкеком и Душанбе произошло осенью 2022 года: 14 сентября, накануне саммита ШОС в Самарканде, военные двух стран устроили в Баткенской области перестрелку, обвинив в произошедшем друг друга. За шесть дней конфликта, по данным Бишкека, с киргизской стороны погибли 59 человек, пострадали 140. Душанбе сообщил о 41 погибшем.
В годовщину обострения президенты Киргизии и Таджикистана на саммите стран Центральной Азии в Душанбе возобновили разговор о делимитации и последующей демаркации границы. К сентябрю 2023 года стороны согласовали 682 км границы, а в декабре главы правительственных делегаций двух стран заявили о согласовании более 90% границы.
Всего по итогам переговоров Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали 16 документов о сотрудничестве, включая соглашение о строительстве и использовании автомобильных дорог и возобновлении авиасообщения, прерванного в 2021 году.
Согласно заявлению на сайте президента Киргизии, Жапаров на встрече с Рахмоном отметил, что развитие дружественных и добрососедских отношений с Таджикистаном является одним из ключевых приоритетов внешней политики Киргизии. Рахмон, в свою очередь, сказал, что подписанные по итогам встречи документы «откроют новую страницу в таджикско-киргизских отношениях».
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