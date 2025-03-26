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Эксклюзив

Готовящая IPO компания Rubytech раскрыла финансовые показатели

Фото: Денис Тырин / ТАСС
Фото: Денис Тырин / ТАСС

Производитель продуктов и разработчик IT-инфраструктуры для высоконагруженных систем и программно-аппаратных комплексов Rubytech, который в этом готовится разместить свои акции на Мосбирже, раскрыл финансовые показатели за 2024 год по МСФО. Выручка группы компаний выросла на 45% по сравнению с 2023 годом и составила 44,6 млрд руб. При этом доля собственных продуктов в выручке достигла 51%, увеличившись на 20 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом.

Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 28%, до 7 млрд руб., показатель NIC (чистая прибыль, увеличенная на амортизацию за вычетом капитализированных расходов) – на 54%, до 5,8 млрд руб. На 31 декабря прошлого года Rubytech имел чистую денежную позицию в размере 3,2 млрд руб. Это «подтверждает устойчивое финансовое положение группы, позволяет поддерживать высокие темпы роста бизнеса и инвестировать в стратегические проекты без необходимости привлечения долгосрочного внешнего финансирования», отмечается в сообщении компании.

Стратегия развития Rubytech направлена на дальнейшее развитие собственных продуктов и технологий, а также продвижение продуктов среди заказчиков из индустрии ретейла, промышленности, телекоммуникаций и ТЭК (до сих пор основные заказчики компании были сосредоточены в банковско-финансовом и государственном секторах). Кроме того, группа намерена расширять портфель продуктов для создания инфраструктуры под технологию искусственного интеллекта. В том числе Rubytech намерена развиваться за счет сделок слияний и поглощений (M&A), а также создания стратегических альянсов и партнерств.

Глава Rubytech Игорь Ведёхин отметил, что сегмент IT-инфраструктуры для высоконагруженных систем, в котором работает группа, развивается быстрее остального IT-рынка благодаря цифровизации, экспоненциальному росту данных и ужесточению требований к критической информационной инфраструктуре (сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, транспортных, телекоммуникационных и ряда других компаний).

В сообщении Rubytech приводятся данные компании «Б1», по которым размер целевых рынков, на которых работает группа (инфраструктура высоконагруженных систем, программно-аппаратные комплексы и информационная безопасность) суммарно оценивается более чем в 600 млрд руб. в 2024 году. До 2030 года этот показатель, по прогнозам, будет расти в среднем на 15–20% в год. Долю Rubytech в сегментах инфраструктуры высоконагруженных систем и программно-аппаратных комплексов «Б1» оценила в 24%.

Ранее несколько источников РБК на финансовом рынке рассказывали, что Rubytech планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 году. В его ходе планируют привлечь 5‒10 млрд руб. Причем, по словам одного из собеседников, размещение может состояться уже весной этого года. В самой компании тогда говорили, что IPO — одно из возможных направлений, способствующих реализации стратегии.

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