В Киеве полиция задержала двух поджигателей приемной депутатов

Полиция Киева задержала двух мужчин, подозреваемых в поджоге здания, где располагается приемная городского совета депутатов. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на городскую полицию.

По данным полиции, неизвестные через разбитое окно бросили в помещение «коктейль Молотова». Задержанные — мужчины в возрасте 25 лет и 33 года из Киевской и Сумской областей.

Следствие полагает, что мужчин завербовали из России, пообещав им за совершение поджога выплатить деньги.

В октябре 2024 года в Киевской и Сумской областях Украины задержали троих мужчин за поджог автомомобилей военнослужащих.

По версии следствия, с жителем киевского города Белая Церковь в сентябре 2024 года связался через мессенджер неустановленный россиянин и предложил ему поджечь автомобиль за деньги. Тот привлек сообщника, рассказав ему о планах инсценировать поджог для получения страховых выплат. Мужчина согласился, изготовил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ею автомобиль.

Третий задержанный — житель Сум. Он искал работу в Telegram и наткнулся на предложение за деньги поджечь автомобили военных. В результате его действий автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгорел дотла, еще две машины получили повреждения. Всех троих арестовали. Им вменяют умышленное уничтожение имущества путем поджога, двоих из них также обвинили в создании препятствий для законной деятельности ВСУ и других формирований.