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Военная операция на Украине ,  
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На Украине задержали трех поджигателей машин военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: pgo_gov_ua / telegram
Фото: pgo_gov_ua / telegram

Правоохранительные органы задержали в Киевской и Сумской областях Украины троих мужчин, которые поджигали автомобили военнослужащих, сообщает Генпрокуратура Украины.

По версии следствия, с жителем киевского города Белая Церковь в сентябре 2024 года связался через мессенджер неустановленный россиянин и предложил ему поджечь автомобиль за деньги. Тот привлек сообщника, рассказав ему о планах инсценировать поджог для получения страховых выплат. Мужчина согласился, изготовил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ею автомобиль.

Третий задержанный — житель Сум, рассказали в Генпрокуратуре. Он искал работу в Telegram и наткнулся на предложение за деньги поджечь автомобили военных. В результате его действий автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгорел дотла, еще две машины получили повреждения, уточнили в ведомстве.

Всех троих арестовали. Им вменяют умышленное уничтожение имущества путем поджога, двоих из них также обвинили в создании препятствий для законной деятельности ВСУ и других формирований.

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Фото:РИА Новости

Поджоги автомобилей военных на Украине, в частности принадлежащих сотрудникам военкоматов, происходят регулярно. Так, в конце августа в Киеве подожгли сразу четыре машины. «Киев-24» сообщил, что они полностью сгорели, повреждения получили еще несколько стоящих рядом машин. Еще один автомобиль в тот день подожгли в Одессе, писала «Страна.ua».

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