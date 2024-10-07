На Украине задержали трех поджигателей машин военных
Правоохранительные органы задержали в Киевской и Сумской областях Украины троих мужчин, которые поджигали автомобили военнослужащих, сообщает Генпрокуратура Украины.
По версии следствия, с жителем киевского города Белая Церковь в сентябре 2024 года связался через мессенджер неустановленный россиянин и предложил ему поджечь автомобиль за деньги. Тот привлек сообщника, рассказав ему о планах инсценировать поджог для получения страховых выплат. Мужчина согласился, изготовил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ею автомобиль.
Третий задержанный — житель Сум, рассказали в Генпрокуратуре. Он искал работу в Telegram и наткнулся на предложение за деньги поджечь автомобили военных. В результате его действий автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгорел дотла, еще две машины получили повреждения, уточнили в ведомстве.
Всех троих арестовали. Им вменяют умышленное уничтожение имущества путем поджога, двоих из них также обвинили в создании препятствий для законной деятельности ВСУ и других формирований.
Поджоги автомобилей военных на Украине, в частности принадлежащих сотрудникам военкоматов, происходят регулярно. Так, в конце августа в Киеве подожгли сразу четыре машины. «Киев-24» сообщил, что они полностью сгорели, повреждения получили еще несколько стоящих рядом машин. Еще один автомобиль в тот день подожгли в Одессе, писала «Страна.ua».
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