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В Ставрополе завели дело из-за поджога подростками здания Союза ветеранов

Следователи в Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, подозреваемых в поджоге местного здания Союза ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, подростки искали подработку в Интернете. По заданию они облили здание Союза ветеранов боевых действий легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли его. Отправив своим заказчикам видео поджога здания, обещанные деньги подростки так и не получили, отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса). Задержаны несовершеннолетние жители Ставропольского края. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

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Глава Ставрополя Иван Ульянченко 22 марта 2025 года сообщил в Telegram-канале, что в результате пожара выгорело примерно 20 кв. м здания. Пострадавших нет.

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Ставропольский край Ставрополь Следственный комитет подростки поджог теракт уголовное дело
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