Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили народную артистку РСФСР Ларису Голубкину.
Актриса умерла 22 марта после продолжительной болезни, ей было 85 лет. Прощание с Голубкиной состоялось в московском храме Святителя Николая на Трех Горах. Проститься с Голубкиной пришли ее родные, друзья и коллеги.
В их числе телеведущий Андрей Малахов, актер Александр Стриженов, актрисы Людмила Максакова и Вера Алентова и другие.
Президент Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями близким артистки отмечал, что Голубкина была замечательной актрисой, а «талант, удивительно обаяние, внутренняя культура и достоинство» принесли ей профессиональное признание и зрительскую любовь
В последние годы Голубкина тяжело болела. Источник ТАСС сообщил, что у актрисы была лимфома, из-за которой у нее появились проблемы со слухом и зрением.
По данным телеграм-канала Shot, из-за рака крови третьей степени в январе Голубкиной понадобилась экстренная медицинская помощь — она теряла вес и не вставала с постели. Телеграм-канал Mash сообщил, что артистка в последнее время передвигалась на инвалидной коляске.
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