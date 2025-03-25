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Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили народную артистку РСФСР Ларису Голубкину.

Актриса умерла 22 марта после продолжительной болезни, ей было 85 лет. Прощание с Голубкиной состоялось в московском храме Святителя Николая на Трех Горах. Проститься с Голубкиной пришли ее родные, друзья и коллеги.

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Фотогалерея 


В их числе телеведущий Андрей Малахов, актер Александр Стриженов, актрисы Людмила Максакова и Вера Алентова и другие.

Президент Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями близким артистки отмечал, что Голубкина была замечательной актрисой, а «талант, удивительно обаяние, внутренняя культура и достоинство» принесли ей профессиональное признание и зрительскую любовь

В последние годы Голубкина тяжело болела. Источник ТАСС сообщил, что у актрисы была лимфома, из-за которой у нее появились проблемы со слухом и зрением.

По данным телеграм-канала Shot, из-за рака крови третьей степени в январе Голубкиной понадобилась экстренная медицинская помощь — она теряла вес и не вставала с постели. Телеграм-канал Mash сообщил, что артистка в последнее время передвигалась на инвалидной коляске.

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Лариса Голубкина похороны Троекуровское кладбище
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