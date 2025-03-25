Пойманный на взятке военком удрал из-под домашнего ареста на спецоперацию

Анвяр Хусиянов (Фото: Военный комиссариат Нижегородской области)

Бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, находившийся под домашним арестом, объявлен в розыск, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области. Он обвинялся в том, что на протяжении длительного времени получал взятки от уклонистов.

В сентябре 2024 года Хусиянов был задержан непосредственно при получении взятки от призывника. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Хусиянов был помещен под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест.

«Десятого февраля в Нижегородский районный суд поступило уголовное дело в отношении Хусиянова. На судебное заседание 17 марта подсудимый не явился. Его адвокатами суду были предоставлены сведения о заключении Хусияновым контракта о пребывании в добровольческом формировании от 13 марта 2025 года с военным комиссариатом на территории Волгограда», — говорится в сообщении суда.





В результате местонахождение Хусиянова суду неизвестно, а сам он объявлен в розыск.

В декабре 2024 года бывшего военного комиссара Якутска приговорили к десяти годам колонии по делу о получении взяток от призывников.



В июле 2024 года в Москве арестовали бывшего главу военкомата столичного Преображенского района Сергея Тригилева и его сотрудника Игоря Титовца по делу о получении взяток. В декабре 2024 года «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что бывший военком принимает участие в военной операции на Украине, следствие по его делу приостановлено.