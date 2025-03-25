Из-за взрыва в доме в Махачкале повреждены окна в пяти домах и 50 машин

Video

В Махачкале частично повреждены окна в пяти многоэтажных домах, а также 50 припаркованных во дворе автомобилей в результате взрыва газа в одной из квартир 14-этажного жилого здания, сообщила пресс-служба МЧС России.

Взрыв произошел на седьмом этаже многоэтажки на улице Гапцахской, после чего возник пожар. Ударной волной вынесло стену одной из квартир. На кадрах от очевидцев показано, что она полностью отсутствует, а на земле лежат обломки.

Пострадали два человека, уточнили в МЧС. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, отметили в минздраве Дагестана. Она госпитализирована.

Спасатели эвакуировали 150 человек из здания.

«Открытое горение ликвидировано», — уточнили в министерстве.

Мэрия Махачкалы сообщила, что дом, в котором произошел взрыв газа, не был введен в эксплуатацию и входил в реестр незаконно возведенных зданий.