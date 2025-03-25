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Политика ,  
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Лукашенко заявил, что половина мира мечтает о диктатуре по-белорусски

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Половина мира мечтает о диктатуре, как в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии инаугурации во Дворце независимости. Трансляцию вел РБК.

«Полмира мечтает о нашей диктатуре — диктатуре реальных дел и интересов наших людей», — сказал он.

Лукашенко отметил, что «и со свободой слова у нас все в порядке». «Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном», — добавил он.

По словам Лукашенко, в стране каждый имеет конституционное право и возможность высказаться, «но не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов». «Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны», — сказал президент.

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента
Политика
Церемония&nbsp;инаугурации Александра Лукашенко

В ноябре 2024 года Лукашенко заявил, что в стране «действительно есть диктатура». Но это «диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства». Президент назвал ее «диктатурой справедливости».

Во вторник, 25 марта, Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента. Инаугурация прошла в Зале торжественных церемоний Дворца независимости.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК, Лукашенко, правивший страной с 1994 года, набрал 86,82% голосов. Глава МВД страны Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов и избирательных кампаний в Белоруссии еще не было. В 2020 году за президентскими выборами в Белоруссии последовали многодневные протесты, участники которых отказывались признать победу Лукашенко.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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