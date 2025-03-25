СК возбудил уголовное дело после ранения под Суджей журналиста ТАСС

Фото: СК России

После ранения журналиста ТАСС Михаила Скуратова в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте и воспрепятствовании журналистской деятельности, сообщил Следственный комитет России (СК).

По данным следствия, 24 марта в Суджанском районе украинские военные целенаправленно обстреляли жилой массив, где работал Скуратов.

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 — террористический акт, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, и ч. 3 ст. 144 УК — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до шести лет.



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