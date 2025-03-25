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Суд разрешил Эстонской православной церкви сменить название

Виды Таллина&nbsp;
Виды Таллина  (Фото: Jordan Mansfield / Getty Images)

Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) поменять название на Эстонскую христианскую православную церковь. Об этом сообщил портал телерадиовещательной компании ERR.

«За последний год нам пришлось пережить враждебность из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, от которого и произошло название нашей церкви», — заявил епископ Тартуский Даниил.

По словам епископа, новое название и устав отражают самоуправляемый статус церкви и «независимость в церковно-административных, экономических, образовательных и гражданских делах».

Решение Тартуского уездного суда является окончательным и обязательным.

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Эстонская православная церковь, убрав из названия упоминание Московского патриархата, подала в регистрационный отдел заявление в сентябре. Название церкви судья посчитал «вводящим в заблуждение», поскольку оно ошибочно включало всех православных христиан Эстонии. Новое название — Эстонская христианская православная церковь — отдел регистрации также посчитал вводящим в заблуждение.

Однако после поданной апелляции Тартуский уездный суд вынес решение в пользу церкви и разрешил поменять название.

В январе правительство Эстонии утвердило законопроект о том, что религиозные объединения в стране не могут быть связаны с зарубежным руководящим органом, который представляет «угрозу безопасности государства». Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс тогда заявил, что местная православная церковь должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения РПЦ.

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Эстония православная церковь РПЦ суд
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