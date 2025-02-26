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Политика ,  
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ЦАХАЛ сообщила об ударах по военным целям на юге Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам на юге Сирии. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

За последние несколько часов были атакованы командные центры и несколько объектов с оружием, заявили в израильской армии.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что присутствие военных сил в южной части Сирии представляет опасность для граждан Израиля и заявили о намерении продолжать операции для устранения потенциальных угроз.

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Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Израиль выступает против размещения сил новой сирийской администрации к югу от Дамаска и настаивает на полной демилитаризации южных провинций страны.

Власти Израиля подчеркивают, что любые вооруженные формирования в этом регионе представляют угрозу безопасности. Требование демилитаризации касается сирийских провинций Эль-Кунейтра, Дераа и Эс-Сувейда.

Юг Сирии оказался в центре внимания после свержения режима Башара Асада. В декабре 2024 года повстанцы под руководством «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) заняли Дамаск, а лидер группировки Ахмед аль-Шараа стал новым президентом страны.

Израиль также выразил намерение защищать проживающих на юге Сирии друзов — этно-конфессиональное меньшинство, проживающее в том числе на подконтрольной Израилю части Голанских высот.

Голанские высоты были заняты израильскими войсками в ходе Шестидневной войны 1967 года, а затем аннексированы в 1981-м, несмотря на протесты международного сообщества. Израиль объясняет контроль над этим регионом стратегической необходимостью, поскольку территория обеспечивает военное преимущество и является важным источником водных ресурсов.

После смены власти в Сирии израильские войска вошли на территорию страны в районе Голанских высот. Власти Израиля заявляют, что этот регион останется под их контролем, пока не будет найдено решение, гарантирующее безопасность страны.

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Израиль ЦАХАЛ израильская армия Сирия
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