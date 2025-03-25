Как взрывом в Махачкале вынесло стену квартиры. Видео
В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв газа, после чего возник пожар. Происшествие произошло в многоэтажке на улице Гапцахской. По предварительной информации, пострадали мужчина и женщина.
Во время взрывом вынесло стену одной из квартир. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что она отсутствует полностью. На земле лежат обломки и битые кирпичи. Также взрывом выбило окна в этом и близлежащих домах.
Мэрия города заявила, что дом не был введен в эксплуатацию и не должен был быть заселен. Прокуратура начала проверку в связи с «возгоранием газовоздушной смеси» в квартире многоэтажки.
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