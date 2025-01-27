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В многоквартирном доме в Балашихе взорвался газовый баллон

В многоквартирном доме в Балашихе взорвался газовый баллон
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В Балашихе в жилом доме взорвался газовый баллон «туристической газовой плитки», сообщила РБК пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что взрыв произошел из-за разгерметизации баллона в квартире по адресу: микрорайон Новое Измайлово, улица Строителей. Вместе с тем дом не был поврежден, пожар также не начался, однако «предварительно, пострадала женщина», рассказали в региональном МЧС.

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В региональном минздраве РБК сообщили, что пострадали два человека. Одного из них врачи осмотрели на месте, необходимости в его госпитализации не было. «Второй пострадавший госпитализирован в стационар. Его состояние в настоящий момент оценивается как средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Ранее в январе в Нижегородской области произошел пожар в многоквартирном доме из-за взрыва газа. На месте работали более 70 человек и 24 единицы техники. По данным ведомства, есть один пострадавший, семь человек сотрудникам ведомства удалось спасти.

Как сообщил официальный телеграм-канал администрации Богородского муниципального округа со ссылкой на минздрав региона, пострадала пожилая женщина; по предварительной информации, она отравилась угарным газом.

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взрыв газа Балашиха МЧС новости
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