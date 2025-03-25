В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана военной операции

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Следователи Приморья задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину, тело которого обнаружили под мостом в селе Хороль, сообщила пресс-служба регионального отделения следственного комитета (СК).

Накануне в СК сообщили об обнаружении тела 37-летнего мужчины с травмой головы. ТАСС уточнил со ссылкой на СК, что мужчина был ветераном военной операции на Украине.

Подозреваемые — два местных жителя, 20 и 25 лет. По версии следствия, они, будучи пьяными, избили потерпевшего. Когда тот перестал подавать признаки жизни, молодые люди украли у него телефон и документы, а также попытались скрыть преступление.

Задержанных подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности).

Ранее, в октябре, в Подмосковье застрелили участника военных действий на Украине. Был убит 44-летний мужчина Никита Кленков. Он служил заместителем начальника одной из воинских частей, уточнил тогда ТАСС.