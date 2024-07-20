Подозреваемого в убийстве участника военной операции в Армавире задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта уголовного дела об убийстве участника военной операции на Украине в Армавире, сообщил информационный центр Следственного комитета России.

Мужчина скрывался за пределами Краснодарского края. По данным «РЕН ТВ», его задержали в Ставропольском крае.

Следствие полагает, что убийство произошло в ночь на 14 июля около кафе, расположенного на улице Ленина в Армавире. В ходе конфликта с участником военной операции местный житель нанес ему не менее одного удара ножом в живот, после чего скрылся. Военного госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.

Следователи провели обыски по местам жительства более 20 граждан из числа родственников и близкого окружения фигуранта и других участников конфликта.

Как уточнили в СК, также задержаны двое знакомых мужчины, которые находились в одной компании с ним и после совершенного убийства помогли ему скрыться. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, убийца — ранее судимый житель Армавира Альберт Пилосян.