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Военная операция на Украине ,  
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Подозреваемого в убийстве участника военной операции в Армавире задержали

СК: подозреваемого в убийстве участника спецоперации в Армавире задержали
Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта уголовного дела об убийстве участника военной операции на Украине в Армавире, сообщил информационный центр Следственного комитета России.

Мужчина скрывался за пределами Краснодарского края. По данным «РЕН ТВ», его задержали в Ставропольском крае.

Следствие полагает, что убийство произошло в ночь на 14 июля около кафе, расположенного на улице Ленина в Армавире. В ходе конфликта с участником военной операции местный житель нанес ему не менее одного удара ножом в живот, после чего скрылся. Военного госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.

Суд отказался амнистировать участника спецоперации после нового убийства
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Следователи провели обыски по местам жительства более 20 граждан из числа родственников и близкого окружения фигуранта и других участников конфликта.

Как уточнили в СК, также задержаны двое знакомых мужчины, которые находились в одной компании с ним и после совершенного убийства помогли ему скрыться. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, убийца — ранее судимый житель Армавира Альберт Пилосян.

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Теги
Армавир убийство Военная операция на Украине Следственный комитет
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