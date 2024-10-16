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В Подмосковье расстреляли участника военной операции

В Подмосковье расстреляли участника военной операции
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В Подмосковье неизвестный расстрелял участника военных действий на Украине, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об этом также пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Собеседник РБК уточнил, что убит 44-летний участник боевых действий Никита Кленков.

По данным ТАСС, погибший — заместитель начальника одной из воинских частей. «Мужчина неделю назад вернулся домой», — уточнил собеседник агентства.

Подмосковное управление Следственного комитета в свою очередь сообщило, что возбуждено уголовное дело после убийства мужчины в Солнечногорском городском округе (п. «з» ч.2 ст. 105 УК и ч.1 ст. 222 УК). По данным ведомства, 16 октября неизвестный в деревне Меленки из автомобиля выстрелил не менее трех раз в боковое окно водительской двери другой машины под управлением местного жителя. В результате мужчина скончался на месте.

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