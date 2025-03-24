За ночь над российскими регионами сбили 28 дронов

Фото: Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 24 марта средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны.

По 12 дронов уничтожили над Брянской и Ростовской областями. Два БПЛА перехватили над Крымом, по одному — над Кубанью и Азовским морем, уточнили в ведомстве.

По информации Минобороны, с 21:25 до 22:20 мск 23 марта над Крымом перехватили пять дронов, еще по одному — над Курской и Белгородской областями.

С 22:20 до 23:10 мск 23 марта над регионами России уничтожили 28 беспилотников. 17 из них были сбиты над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, четыре — над Белгородской, один — над Брянской, отметили в военном ведомстве.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся массированной воздушной атаке. Удар был отражен, беспилотники сбили в Аксайском, Октябрьском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову, уточнил Слюсарь.