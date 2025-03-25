В Колорадо из Капитолия уберут портрет Трампа, который ему не понравился

Портрет американского президента Дональда Трампа, который не понравился лидеру, уберут из здания Капитолия в штате Колорадо, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление местных законодателей-демократов.

Картина с изображением Трампа кисти Сары Бордман висит вместе с другими президентскими портретами, в частности, рядом с портретом экс-президента Барака Обамы. Картину демонтируют после слов республиканца о том, что его портрет был «намеренно искажен».

В воскресенье, 23 марта, Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social пост, в котором сказал, что предпочел бы вообще не иметь портрета, чем иметь тот, что выставлен сейчас. Однако он похвалил портрет Обамы, также написанный Бордман.

Бордман в свою очередь заявила, что специально выбрала фотографию, «согласующуюся» с другими президентскими портретами в Капитолии. По ее мнению, она показывает Трампа с «серьезным, неконфронтационным, вдумчивым» выражением лица.

Портрет планируют заменить на тот, который будет иметь «современное сходство». Создание прошлой картины, представленной в 2019 году, обошлось администрации в $10 тыс.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассказал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, который через него передал республиканцу портрет, заказанный «у ведущего российского художника». Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал подарок Путина Трампу личным и отказался рассказать детали.