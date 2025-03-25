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Военная операция на Украине ,  
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МИД связал удар ВСУ по журналистам в ЛНР с недоговороспособностью Киева

Сюжет
Военная операция на Украине

Гибель российских журналистов в ЛНР подчеркивает недоговороспособность украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

24 марта в Кременском районе ЛНР погибли шесть человек, попавших под удар со стороны ВСУ, сообщал глава региона Леонид Пасечник. Среди них корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, пострадали корреспондент «Звезды» Никита Гольдин и 14-летний подросток.

Удар был нанесен высокоточными боеприпасами реактивной системы залпового огня по заведомо определенному гражданскому автомобилю с представителями прессы, подчеркнула представитель МИДа. «Звезда» сообщала, что речь о ракетах HIMARS.

«Количество этих терактов возрастает соразмерно пониманию <...> факта невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона Вооруженным Силам Российской Федерации», — сказала она.

«Звезда» сообщила о ранении еще одного журналиста при ударе HIMARS
Политика
Никита Гольдин

Захарова также призвала профильные международные структуры отреагировать на произошедшее «надлежащим образом». По ее словам, речь идет, в частности, о гендиректоре ЮНЕСКО, представителе ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и Верховном комиссаре ООН по правам человека.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил ТАСС, что орагнизация «выступает против убийств и ранений журналистов» и настаивает на проведении «тщательного расследования».

До этого посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что украинские военные преднамеренно выслеживают российских журналистов, бьют преднамеренно по мирным местам из-за приказа Зеленского «игнорировать любые нормы».

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ЛНР МИД Мария Захарова Украина ВСУ
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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