МИД связал удар ВСУ по журналистам в ЛНР с недоговороспособностью Киева

Гибель российских журналистов в ЛНР подчеркивает недоговороспособность украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

24 марта в Кременском районе ЛНР погибли шесть человек, попавших под удар со стороны ВСУ, сообщал глава региона Леонид Пасечник. Среди них корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, пострадали корреспондент «Звезды» Никита Гольдин и 14-летний подросток.

Удар был нанесен высокоточными боеприпасами реактивной системы залпового огня по заведомо определенному гражданскому автомобилю с представителями прессы, подчеркнула представитель МИДа. «Звезда» сообщала, что речь о ракетах HIMARS.

«Количество этих терактов возрастает соразмерно пониманию <...> факта невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона Вооруженным Силам Российской Федерации», — сказала она.

Захарова также призвала профильные международные структуры отреагировать на произошедшее «надлежащим образом». По ее словам, речь идет, в частности, о гендиректоре ЮНЕСКО, представителе ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и Верховном комиссаре ООН по правам человека.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил ТАСС, что орагнизация «выступает против убийств и ранений журналистов» и настаивает на проведении «тщательного расследования».

До этого посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что украинские военные преднамеренно выслеживают российских журналистов, бьют преднамеренно по мирным местам из-за приказа Зеленского «игнорировать любые нормы».