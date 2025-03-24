Маск сообщил о ежедневных угрозах расправой сотрудникам DOGE

Куратор Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил на заседании кабинета министров в Белом доме, что сотрудникам департамента ежедневно угрожают расправой из-за их работы.

«Спасибо всей команде DOGE, которая ежедневно получает угрозы смерти, просто пытаясь сделать правильные вещи для американских налогоплательщиков и для американского народа», — цитирует Маска Bloomberg.

С подачи DOGE были уволены тысячи федеральных служащих, в том числе ветераны, состоящие на госслужбе, США резко сократили помощь другим странам. Действия департамента стали причиной судебных исков и вызвали путаницу в американских госпрограммах, сообщила в марте NYT.

Также среди десятков тысяч работников, лишившихся должностей, есть люди, имевшие доступ к засекреченной информации, отмечало издание Politico.

Трамп ранее попытался ослабить напряженность в связи с сокращениями, заявив, что не DOGE, а сотрудники кабинета министров возьмут на себя инициативу в сокращении персонала, и призвал их орудовать «скальпелем», а не «топором».