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Политика ,  
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Маск сообщил о ежедневных угрозах расправой сотрудникам DOGE

Куратор Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил на заседании кабинета министров в Белом доме, что сотрудникам департамента ежедневно угрожают расправой из-за их работы.

«Спасибо всей команде DOGE, которая ежедневно получает угрозы смерти, просто пытаясь сделать правильные вещи для американских налогоплательщиков и для американского народа», — цитирует Маска Bloomberg.

С подачи DOGE были уволены тысячи федеральных служащих, в том числе ветераны, состоящие на госслужбе, США резко сократили помощь другим странам. Действия департамента стали причиной судебных исков и вызвали путаницу в американских госпрограммах, сообщила в марте NYT.

Politico сообщила о риске вербовки уволенных Маском чиновников
Политика
Фото:Kent Nishimura / Getty Images

Также среди десятков тысяч работников, лишившихся должностей, есть люди, имевшие доступ к засекреченной информации, отмечало издание Politico.

Трамп ранее попытался ослабить напряженность в связи с сокращениями, заявив, что не DOGE, а сотрудники кабинета министров возьмут на себя инициативу в сокращении персонала, и призвал их орудовать «скальпелем», а не «топором».

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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