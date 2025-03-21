Politico сообщила о риске вербовки уволенных Маском чиновников

Среди тысяч уволенных DOGE Маска госслужащих есть и те, кто имел доступ к секретной информации. Есть риск, что недовольных бывших сотрудников могут завербовать иностранные спецслужбы

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Американские чиновники, уволенные в результате массовых сокращений администрации Дональда Трампа, могут быть завербованы иностранными спецслужбами, пишет Politico со ссылкой на бывших сотрудников разведки, юристов и экспертов по национальной безопасности.

Среди десятков тысяч работников, лишившихся должностей, есть люди, имевшие доступ к засекреченной информацией. Обычно при увольнении таких лиц им напоминают о пожизненной обязанности хранить защищенные данные. Но при больших темпах сокращений, какие набраны сейчас, американским агентствам становится сложнее опережать попытки враждебных правительств вербовать бывших сотрудников, сказал бывший оперативный сотрудник ЦРУ Кевин Кэрролл, который сейчас отстаивает права уволенных чиновников. По его словам, это создает риски для контрразведки.

«Мы создали идеальную цель для наших противников», — сказал экс-оперативник ЦРУ Джеймс Лоулер. Озлобленных или недовольных людей гораздо проще завербовать, отметил он.

«Хаотичный и беспорядочный способ, которым администрация и DOGE (новый Департамент государственной эффективности. — РБК) увольняют опытных сотрудников разведки и правоохранительных органов по всему правительству — включая, например, офицеров, которые специализируются на контршпионаже — серьезно увеличивает риск для контрразведки Америки», — предупредил сенатор-демократ Марк Уорнер.

Юрист Марк Зайд, представляющий действующих и бывших сотрудников национальной безопасности и информаторов, также заявил об опасности того, как сейчас происходят увольнения госслужащих. По его словам, раньше агентства, чтобы «смягчить удар», предоставляли уходящим сотрудникам пакеты льгот или же давали время на поиск новой работы.

Представитель ЦРУ Лиз Лайонс заявила, что агентство «учитывает соображения безопасности и контрразведки в каждом своем действии», в том числе и при увольнениях.

Управление директора национальной разведки не стало отвечать на вопросы Politico о возникших рисках, но подчеркнуло, что иностранные спецслужбы давно нацелены на вербовку действующих и бывших сотрудников правительства США.

Деятельность DOGE, которое курирует Илон Маск, распространилась на многие федеральные агентства США. Программа управления по сокращению сотрудников нацелена на снижение государственных расходов.