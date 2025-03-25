NtechLab рассказала о возвращении на международный рынок

Алексей Паламарчук (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В 2024 году 420 млн руб. из 1,7 млрд руб. выручки NtechLab (около 25%) пришлись на международный бизнес. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор компании Алексей Паламарчук.

NtechLab — разработчик системы распознавания лиц, видеоаналитики. До 2022 года компания продвигала свои продукты в США, Великобритании, Австралии, ЕС и др. странах. В конце 2010-х компания допускалась к программе официального тестирования в категории «распознавание лиц», проводимого Национальным институтом стандартов и технологий при Минторговли США (NIST), что позволяло ей предлагать услуги на гостендерах США и ряда других стран.

Но в 2023 году NtechLab попала под санкции ЕС за создание системы, которая «используется для поиска и задержания участников акций протеста и лиц, скрывающихся от частичной мобилизации». В декабре прошлого года Минторг США ввел экспортные ограничения против компании, то есть поставщики не могут продавать компании американские товары без получения специальной лицензии. После попадания под санкции, как рассказал Паламарчук, многие международные партнеры начали остерегаться работать с ней, существующие клиенты приостанавливали взаимодействие.

По итогам 2023 года выручка компании снизилась на 39% по сравнению с показателем 2022-го, до 709 млн руб., чистый убыток составлял 129 млн руб. В прошлом году выручка выросла почти в 2,5 раза. «В 2023 году международный бизнес фактически остановился. В 2024-м мы выстраивали новую модель работы и во второй половине года реанимировали некоторые прошлые отношения, предложили удобные механизмы работы с нами. Если раньше работали напрямую, то сегодня у нас есть партнерская схема, наши решения являются основой более комплексных продуктов», — рассказал Паламарчук в интервью.

По его словам, сейчас компания работает в Латинской Америке, Индии, других странах БРИКС, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в СНГ. В 2025 году NtechLab рассчитывает довести долю международного бизнеса до 30–35%. «Весь прошлый год усиленно работали с международными партнерами, ездили за границу, участвовали в выставках, форуме БРИКС, вели переговоры, чтобы все понимали, что с нами работать не только интересно и полезно, но и безопасно с точки зрения вторичных санкций. Те зарубежные партнеры, для кого важна технологическая составляющая, абсолютно не обращают внимания, что NtechLab находится под санкциями, им важен продукт. Это очень прагматичный подход. Санкционный статус — это некий нюанс, который нужно учесть при формировании схемы контрактации», — отметил он. Среди продуктов, которые компания продвигает за рубежом, — решения в сфере безопасности на транспорте, промышленных объектах, соблюдения требований в сфере охраны труда; решения для «умного города» (видеоаналитика, связанная с выполнением функций ЖКХ, мониторинг состояния дорог, вывоз мусора, оценка туристической инфраструктуры).