Зеленский назначил Калашника главой Киевской обладминистрации

Николай Калашник (Фото: Mykola_Kalashnyk / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации», — говорится в указе.

Ранее Киевскую ОГА возглавлял Руслан Кравченко, которого назначили председателем Государственной налоговой службы.

Калашник с декабря был первым замглавы администрации региона. До этого он четыре года был первым замглавы Дарницкой районной администрации в Киеве.

Ранее Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого он занимал должность командующего объединенными силами ВСУ.