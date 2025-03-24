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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назначил Калашника главой Киевской обладминистрации

Сюжет
Военная операция на Украине
Николай Калашник
Николай Калашник (Фото: Mykola_Kalashnyk / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации», — говорится в указе.

Ранее Киевскую ОГА возглавлял Руслан Кравченко, которого назначили председателем Государственной налоговой службы.

Калашник с декабря был первым замглавы администрации региона. До этого он четыре года был первым замглавы Дарницкой районной администрации в Киеве.

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Ранее Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого он занимал должность командующего объединенными силами ВСУ.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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