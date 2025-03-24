Зеленский назначил Калашника главой Киевской обладминистрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Указ опубликован на сайте главы государства.
«Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации», — говорится в указе.
Ранее Киевскую ОГА возглавлял Руслан Кравченко, которого назначили председателем Государственной налоговой службы.
Калашник с декабря был первым замглавы администрации региона. До этого он четыре года был первым замглавы Дарницкой районной администрации в Киеве.
Ранее Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого он занимал должность командующего объединенными силами ВСУ.
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