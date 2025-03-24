Байден с супругой посетили премьеру «Отелло» на Бродвее

Джо и Джилл Байден (Фото: из личного архива Dr. Jill Biden)

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Бывший президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл посетил премьеру постановки «Отелло» на Бродвее в Нью-Йорке, сообщает New York Post. Первая постановка трагедии Шекспира с участием Дензела Вашингтона и Джейка Джилленхола прошла в театре Бэрримор 23 марта.

Байден с женой появились на публике впервые с того момента, как покинули Белый дом. После спектакля Джилл Байден опубликовала снимок в соцсетях с подписью «Свидание» и выразила восхищение постановкой. Супруги также сделали фото с актерами и пообщались с исполнителями главных ролей.

Появление Байдена на премьере состоялось на фоне сообщений о его предложении поддержать Демократическую партию США.

«Байдены все еще живут в альтернативной вселенной, которая вращается только вокруг них», — прокомментировал NYP бывший советник Белого дома желание Байдена вновь оказаться в центре внимания.

Байден накануне выразил готовность поддержать Демократическую партию в сборе средств и избирательной кампании. Он предложил свою помощь главе Национального комитета Демократов Кену Мартину, но не встретил отклика среди бывших сторонников.

Часть партийных функционеров считают Байдена «символом прошлого», после поражения демократов на президентских выборах 2024 года. Согласно опросам NBC и CNN, рейтинг партии упал до рекордно низких 27–29%.