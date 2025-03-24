РКН назвал страны, из которых началась DDoS-атака на провайдера Lovit

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Роскомнадзор (РКН) сообщил, что DDoS-атака на провайдера Lovit, которая началась утром 21 марта и в результате которой произошел сбой в работе сервисов компании, проводилась преимущественно из-за границы.



По данным РКН, атака велась в том числе из США, Германии, Франции, Швеции, Нидерландов, Хорватии, Великобритании и России.

Она началась в 9:58 мск 21 марта, ее мощность на пике составила до 219,06 Гбит/с, а скорость — до 22,39 млн пакетов в секунду. По состоянию на 24 марта мощность атаки снизилась до 36,59 Гбит/с, скорость — до 4,01 млн пакетов в секунду.



В сообщении ведомства отмечается, что по состоянию на 13:44 мск 24 марта атака все еще продолжается и проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены.



Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжают помогать провайдеру отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам.Пользователи начали жаловаться на сбои в работе Lovit днем 21 марта. Lovit заявил, что в результате атаки «были затронуты ключевые элементы инфраструктуры», что создало временные технические трудности в работе сервисов компании.

Телеграм-канал Mash писал, что Lovit — единственный провайдер в жилых комплексах застройщика ПИК. Из-за атаки и связанных с ней сбоев без интернета остались как жители ЖК, так и расположенные там магазины, отмечал канал.