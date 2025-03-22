Интернет-провайдер Lovit подвергся DDoS-атаке

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Популярный в Москве и Санкт-Петербурге интернет-провайдер Lovit подвергся масштабной DDoS-атаке, сообщила пресс-служба компании. Пользователи Сети уже сутки жалуются на массовые сбои, следует из данных Downdetector и «Сбой.рф».

В Lovit уточнили, что атака началась в полдень 21 марта. Из-за нападения хакеров «были затронуты ключевые элементы инфраструктуры», это создало временные технические трудности в работе сервисов компании.

По данным Downdetector, наибольшее количество жалоб пришлось на время примерно с трех до девяти вечера 21 марта, а пик — приблизительно на 10:30 22-го. Пользователи жалуются на сбои в работе домашнего интернета, у кого-то интернет не работает вообще.

Из Москвы приходят 46% всех жалоб, на момент написания новости, 13% — из Петербурга. Платформа «Сбой.РФ», в свою очередь, зафиксировала 92% жалоб из Москвы и 6% из Московской области.

Провайдер заверил, что технические специалисты сейчас восстанавливают работу всех систем и абонентских платформ.

«После полного восстановления работоспособности систем всем абонентам будет произведен перерасчет в соответствии с периодом недоступности услуг», — говорится в заявлении компании.

Ранее, 20 марта, жители Сибирского и Уральского федеральных округов пожаловались на то, что ряд интернет-сервисов работает с перебоями. Тогда проблемы были зафиксированы при использовании сервисов МТС, «Ростелекома», «Билайн», Epic Games, Figma, Genshin Impact, Discord, Twitch, DeepSeek. По данным Роскомнадзора, это связано с «использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои».