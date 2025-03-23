 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Роскомнадзор рассказал о продолжении DDoS-атаки на провайдера Lovit

Фото: DC Studio / Shutterstock
Фото: DC Studio / Shutterstock

DDoS-атака на интернет-провайдера Lovit, начавшаяся утром 21 марта, продолжается, из-за этого все еще могут быть сбои в его работе, хотя доступ в интернет восстановлен, сообщает Роскомнадзор.

«Провайдер восстановил доступ в интернет, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов в сети», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Сам провайдер сообщил, что большинство сервисов работает в штатном режиме, но у некоторых клиентов могут быть проблемы с доступом к сайту компании, мобильному приложению и личному кабинету.

«Все клиентские платформы доступны только из сети lovit и не доступны из внешней. Также частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам. Безопасность системы усилена. Мы продолжаем работу над полным восстановлением всех услуг», — говорится в публикации в телеграм-канале провайдера.

Интернет-провайдер Lovit подвергся DDoS-атаке
Общество
Фото:Tramp57 / Shutterstock

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе Lovit днем 21 марта. Согласно сервису «Сбой.рф», за 21 марта поступило более 2,4 тыс. жалоб, а за 22-е — свыше 1,4 тыс. Сегодня зафиксировано 276 сообщений о сбоях. По данным Downdetector, 33% жалоб поступают из столичного региона, 15% — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, еще 9% — из Нижегородской области.

Lovit заявил, что в результате атаки «были затронуты ключевые элементы инфраструктуры», что создало временные технические трудности в работе сервисов компании. В отражении кибератаки задействовали Национальную систему противодействия DDoS-атакам (НСПА).

Телеграм-канал Mash писал, что Lovit — единственный провайдер в жилых комплексах застройщика ПИК. Из-за атаки и связанных с ней сбоев без интернета остались как жители ЖК, так и расположенные там магазины, отмечает канал, — там не работали кассы.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
провайдер сбои кибератака DDoS-атака Роскомнадзор
Материалы по теме
Нацсистему противодействия DDoS-атакам задействовали для защиты Lovit
Технологии и медиа
Интернет-провайдер Lovit подвергся DDoS-атаке
Общество
Захарова сообщила о масштабной DDoS-атаке на ресурсы МИДа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
В Запорожской области 11 тыс. человек остались без света из-за обстрелаПолитика, 15:27
Леклера и Хэмилтона дисквалифицировали после Гран-при Китая «Формулы-1»Спорт, 15:10
Роскомнадзор рассказал о продолжении DDoS-атаки на провайдера LovitТехнологии и медиа, 15:03
Украинская чемпионка Олимпиады Магучих проиграла в борьбе за золото на ЧМСпорт, 14:57
ВСУ обстреляли машину развозившего хлеб главы Беловского районаОбщество, 14:46
Песков заявил, что переговоры США и России в Эр-Рияде будут непростымиПолитика, 14:34
Медведев оценил реакцию Зеленского на внезапный звонок МакронаПолитика, 14:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Руслан Нигматуллин отсудил у бывшей жены ₽59 млнСпорт, 14:21
L'Oreal предостерег ЕС от «красного флага» на косметику в торговой войнеБизнес, 14:14
Вучич обсудил с Орешкиным российско-сербские отношенияПолитика, 14:04
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
Журналист узнал о планах НХЛ праздновать рекордный гол Овечкина 7 минутСпорт, 13:49
СК заподозрил халатность медиков после удаления матки у роженицы в ХМАООбщество, 13:43
В Москве госпитализировали дирижера Сергея ЖилинаОбщество, 13:35