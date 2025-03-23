Роскомнадзор рассказал о продолжении DDoS-атаки на провайдера Lovit

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DDoS-атака на интернет-провайдера Lovit, начавшаяся утром 21 марта, продолжается, из-за этого все еще могут быть сбои в его работе, хотя доступ в интернет восстановлен, сообщает Роскомнадзор.

«Провайдер восстановил доступ в интернет, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов в сети», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Сам провайдер сообщил, что большинство сервисов работает в штатном режиме, но у некоторых клиентов могут быть проблемы с доступом к сайту компании, мобильному приложению и личному кабинету.

«Все клиентские платформы доступны только из сети lovit и не доступны из внешней. Также частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам. Безопасность системы усилена. Мы продолжаем работу над полным восстановлением всех услуг», — говорится в публикации в телеграм-канале провайдера.

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе Lovit днем 21 марта. Согласно сервису «Сбой.рф», за 21 марта поступило более 2,4 тыс. жалоб, а за 22-е — свыше 1,4 тыс. Сегодня зафиксировано 276 сообщений о сбоях. По данным Downdetector, 33% жалоб поступают из столичного региона, 15% — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, еще 9% — из Нижегородской области.

Lovit заявил, что в результате атаки «были затронуты ключевые элементы инфраструктуры», что создало временные технические трудности в работе сервисов компании. В отражении кибератаки задействовали Национальную систему противодействия DDoS-атакам (НСПА).

Телеграм-канал Mash писал, что Lovit — единственный провайдер в жилых комплексах застройщика ПИК. Из-за атаки и связанных с ней сбоев без интернета остались как жители ЖК, так и расположенные там магазины, отмечает канал, — там не работали кассы.