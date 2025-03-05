В Екатеринбурге задержали мужчину за призывы к поджогам военкоматов

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Полицейские в Екатеринбурге задержали местного жителя, подозреваемого в призывах через социальные сети к поджогам военкоматов с помощью «коктейлей Молотова». Об этом сообщил РБК источник в силовых структурах:

Задержанный оказался местным жителем 2001 года рождения. Он признался, что, будучи в Грузии, через социальные сети призывал население России поджигать военкоматы и воинские части «коктейлями Молотова».

Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности и публичному же оправданию терроризма или его пропаганде (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России).

По данным полиции, задержанный «систематически употреблял наркотики и психотропные вещества». Ранее он был судим за их хранение.

8 февраля 2025 года 22-летний студент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна пытался поджечь здание УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как сообщало интернет-издание «Фонтанка», петербуржец кинул в здание УФСБ «коктейль Молотова» по указанию мошенников, которые сначала завладели деньгами молодого человека, а затем под видом сотрудников спецслужб обещали вернуть деньги, если тот проверит бдительность «коллег по ФСБ». Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК России).