И.о. посла Израиля заявил, что страна не откажется от празднования 9 Мая
Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая, страна также будет представлена на параде Победы в Москве. Об этом заявил в интервью ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.
«Да [в Израиле всегда будут праздновать День Победы]. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы», — ответил он на вопрос журналиста о праздновании Дня Победы в стране.
Кроме того, Израиль — единственная страна не из СНГ, где проводится парад ветеранов и проходит акция «Бессмертный полк», добавил дипломат. И.о. посла отметил, что в Израиле «живут много ветеранов войны», выходящих на парады, а Нетании и Иерусалиме стоят памятники воинам и героям.
«Насколько я знаю, посол Израиля [Симона Гальперин] будет стопроцентно участвовать», — рассказал Бен Цви о планах израильской стороны присутствовать на параде Победы в Москве.
О том, что Израиль будет представлен на параде Победы 9 мая в Москве, в январе сообщила сама Гальперин. Тогда она подчеркнула, что исторические факты не меняются из-за геополитических обстоятельств, и поделилась, что оба ее дедушки воевали в Красной армии вместе с другими 500 тыс. евреев.
День Победы стал в Израиле государственным праздником в 2017 году.
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