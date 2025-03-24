И.о. посла Израиля заявил, что страна не откажется от празднования 9 Мая

Александр Бен Цви (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая, страна также будет представлена на параде Победы в Москве. Об этом заявил в интервью ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Да [в Израиле всегда будут праздновать День Победы]. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы», — ответил он на вопрос журналиста о праздновании Дня Победы в стране.

Кроме того, Израиль — единственная страна не из СНГ, где проводится парад ветеранов и проходит акция «Бессмертный полк», добавил дипломат. И.о. посла отметил, что в Израиле «живут много ветеранов войны», выходящих на парады, а Нетании и Иерусалиме стоят памятники воинам и героям.

«Насколько я знаю, посол Израиля [Симона Гальперин] будет стопроцентно участвовать», — рассказал Бен Цви о планах израильской стороны присутствовать на параде Победы в Москве.

О том, что Израиль будет представлен на параде Победы 9 мая в Москве, в январе сообщила сама Гальперин. Тогда она подчеркнула, что исторические факты не меняются из-за геополитических обстоятельств, и поделилась, что оба ее дедушки воевали в Красной армии вместе с другими 500 тыс. евреев.

День Победы стал в Израиле государственным праздником в 2017 году.