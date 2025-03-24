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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО России за сутки ️сбили 227 украинских дронов

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Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

В России за прошедшие сутки сбили 227 украинских дронов, сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Также средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.


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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС


Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 24 марта средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 28 дронов.

По 12 дронов уничтожили над Брянской и Ростовской областями. Два БПЛА перехватили над Крымом, по одному — над Кубанью и Азовским морем, уточнили в ведомстве.

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Минобороны Военная операция на Украине Россия Украина БПЛА
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