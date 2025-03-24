Силы ПВО России за сутки ️сбили 227 украинских дронов
В России за прошедшие сутки сбили 227 украинских дронов, сообщило Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Также средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 24 марта средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 28 дронов.
По 12 дронов уничтожили над Брянской и Ростовской областями. Два БПЛА перехватили над Крымом, по одному — над Кубанью и Азовским морем, уточнили в ведомстве.
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