Посол пообещал россиянам возможность оплаты товаров по QR-коду в Турции
Россияне смогут оплачивать услуги в Турции с помощью QR-кода через приложения российских банков, заявил посол Турции в России Танжу Билгич. Его слова передает ТАСС.
«Идет работа по внедрению технологии оплаты [услуг] россиянами с помощью QR-кода в Турции через приложения российских банков», — сказал он.
Билгич отметил, что разработкой технологии занимаются частные компании при поддержке правительства Турции.
Посол напомнил, что сейчас российские туристы могут оплачивать покупки в Турции с помощью специальной карты Letim, пополнить которую можно со счета в российском банке с минимальной комиссией. Для этого нужно установить одноименное мобильное приложение.
Ранее Билгич заявил о сохранении в турецких отелях системы «все включено».
Ранее ВТБ сообщил, что запустил с 12 марта возможность оплачивать покупки в Турции по QR-коду через мобильное приложение.
В банке уточнили, что платежи проходят в рублях, а далее конвертируются в турецкую лиру. Комиссии у такой оплаты нет, лимит одной операции составляет от 10 до 350 тыс. руб.
В «Сбере» также уточнили, что вскоре пользователи смогут оплачивать покупки QR-кодом во всех торговых точках Турции, которые поддерживают такой способ платежа. Они включают в себя торговые центры, кафе и рестораны.
Для совершения оплаты нужно будет лишь открыть мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж.
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