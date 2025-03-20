Посол Турции заявил о сохранении системы «все включено» в турецких отелях
Изменений в работе системы «все включено» (all-inclusive) в турецких отелях не ожидается, заявил посол Турецкой Республики в Москве Танжу Бильгич на мероприятии туроператора Anex с турецкими гостиничными брендами. Его слова передает корреспондент РБК.
«Обсуждается, надо ли корректировать эту систему, но пока все остается как прежде, поэтому не нужно волноваться», — сказал Бильгич.
Тема возможного изменения концепции all-inclusive в турецких отелях поднимается в СМИ каждый год на протяжении последних 20 лет, отметил посол.
Он добавил, что Турция предлагает российским туристам большое разнообразие отелей и концепций отдыха.
В ноябре 2024 года председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы all-inclusive и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в декабре 2024 года заявил, что возможный отказ Турции от системы «все включено» станет «катастрофическим шагом» для туристической индустрии.
Система «все включено» (all-inclusive) — это комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Помимо проживания, он подразумевает еду, напитки, мероприятия и развлечения без необходимости доплачивать за них.
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