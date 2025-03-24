В Думе предложили пересмотреть список социально значимых товаров

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В Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых товаров, исключив из него продукты, ставшие премиальными. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о таких товарах, как ребрышки, круассаны, рыбная продукция и некоторые виды фруктов, которые максимально широко представлены в магазинах.

«Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них», — пояснил в разговоре с журналистами депутат Сергей Лисовский.

Сейчас в перечень базовых продуктов входит все мясо, кроме бескостного, однако продукция на кости может стоить серьезных денег, проиллюстрировал парламентарий. «Изготовители готовы выполнять эти условия (держать цены на социально значимые товары. — РБК) при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию», — пояснил Лисовский.

По его словам, список, сформированный более 15 лет назад, отражал опыт и законодательство СССР, когда в стране был дефицит, а сейчас времена изменились, и бизнес столкнулся со сложной ситуацией. «Производители предлагают рынку дешевые товарные позиции. Но невозможно создавать в любых объемах широкую номенклатуру таких товаров — это невыгодно, поэтому этот перечень продуктов желательно актуализировать», — подчеркнул депутат.

Как сообщил Лисовский, ФАС решила создать рабочую группу по этому вопросу.

Госдума рекомендовала правительству рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости на уровне 10–15% еще в декабре 2022 года. В сентябре 2024 года проанализировать обоснованность цен на продукты решили в ФАС. В ведомстве тогда пояснили, что необоснованное повышение цен — повод для принятия антимонопольных мер.

В настоящее время в перечень социально значимых входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса (куры, говядина, свинина и баранина — кроме бескостного мяса), мороженая неразделанная рыба, масло (сливочное и подсолнечное), питьевое молоко и яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, шлифованный рис, гречка), овощи (картофель, свежая белокочанная капуста, лук репчатый и морковь), а также яблоки.